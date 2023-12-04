İstanbul'da da hissedilen depreme canlı yayında yakalandı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, merkez üssü Bursa olan depreme canlı yayında yakalandı. Bu esnada büyük korku yaşayan Erdursun'un yaşadığı panik kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Marmara Denizi'nde; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevresinden de hissedilen iki deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan depreme canlı yayında yakalanan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un yaşadığı korku sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.