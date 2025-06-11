İstanbul'da Çilek Dolunayı Eşsiz Bir Görüntü Oluşturdu

İstanbul'da Çilek Dolunayı Eşsiz Bir Görüntü Oluşturdu
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18 yıl aradan sonra İstanbul'da pembe renge bürünen 'Çilek Dolunayı', yaz mevsiminin gelişini müjdeledi. Eşsiz gökyüzü manzaraları Beşiktaş Ortaköy sahilinde izlenebildi.

YAZ mevsiminin gelişini müjdeleyen 'Çilek Dolunayı' olarak da bilinen ay, 18 yıl sonra İstanbul'da pembe renge büründü. O anlar gökyüzünde eşsiz görüntüler oluşturdu.

Baharın bitişini, yaz mevsiminin ise gelişini simgeleyen ve Haziran ayının ortalarında oluşan 'Çilek Dolunayı', 18 yıl sonra İstanbul semalarında görüldü. Saat 04.30 sıralarında görülmeye başlanan ve 04.55'te tamamen batan Çilek Dolunayı, Beşiktaş Ortaköy sahilinde eşsiz görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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