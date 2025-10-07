Haberler

İstanbul'da bu metro hattını kullananlar şaşkın: Anonsu duyan birbirine bakıyor

İstanbul'da bu metro hattını kullananlar şaşkın: Anonsu duyan birbirine bakıyor
İstanbul'da bu metro hattını kullananlar şaşkın: Anonsu duyan birbirine bakıyor
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın Yamanevler durağında bir haftadır süren sistem arızası, yolcuların tepkisine yol açtı. Metroda sırayla "Üsküdar", "Samandıra Merkez" ve "Yamanevler" anonslarının yapılması kısa süreli paniğe neden olurken, yolcular sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'nın Yamanevler durağında yaşanan sistem arızası, yolcuların tepkisine neden oldu. Yaklaşık bir haftadır devam eden arıza, henüz giderilemedi.

ÜÇ FARKLI ANANS YAPILIYOR

Yamanevler durağına gelen metroda önce "Üsküdar", kısa bir süre sonra "Samandıra Merkez", ardından tekrar "Yamanevler" anonsu yapılıyor. Anonslardaki karışıklık nedeniyle bazı yolcular yanlış metroya bindiklerini düşünerek kısa süreli panik yaşadı, ancak daha sonra doğru güzergahta olduklarını fark etti.

"ACİLEN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ"

O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaş, yetkililere seslenerek "Bu sorun büyük bir mağduriyet yaratıyor. Acilen çözülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

