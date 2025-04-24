İstanbul'da binalarda hasar tespit çalışmaları! tv100 muhabiri canlı yayında aktardı

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında dün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığı megakentte ekipler saha çalışmalarına başladı.

"İZLEME ARACININ ÜZERİNDE KAMERALI SENSÖRLER VAR"

Vatandaşların iki bina hakkında yaptığı ihbar sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri Küçükçekmece'ye gitti. Ekipler iki binada hasar tespit çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmalarını aktaran tv100 muhabiri Selin Serra, "İzleme aracının üzerinde kameralı sensörler var. Bu sensörlerden binada hareket var mı diye bakılıyor. Ekipler binayı incelemek için tarama cihazları da kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Okulların tatil olması ile beraber 4 günümüz var, bu 4 günü hasar tespit çalışmaları için değerlendireceğiz" demişti.