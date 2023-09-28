İstanbul Küçükçekmece'de aşırı yağış nedeniyle motosikletli sürüklendi

İstanbul'da, Meteoroloji'nin ve Valiliğin uyarıları sonrası kuvvetli sağanak etkili olmaya başladı. Küçükçekmece İkitelli'den gelen görüntüler ise şaşkına çevirdi. Aşırı yağış nedeniyle göle dönen bir caddede motosikletli vatandaşın sürüklendiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İkitelli semtinde aşırı yağış nedeniyle göle dönen caddede bir motosikletli sürüklendiği anlar kameraya böyle yansıdı.

MOTOSİKLETLİ VATANDAŞ SUDA SÜRÜKLENDİ

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Küçükçekmece İkitelli'de yollar göle döndü. Seyir halinde olan bir motosikletli ise yere düşerek suda sürüklenmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İSTANBUL VALİSİ UYARDI

İstanbul genelinde başlayan sağanak yağış sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli bir uyarı geldi. Vali Gül, yağışın sabaha kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." dedi.