İştahla yediğimiz midyeler ne kadar temiz? Yayınlanan bir video sizi hayal kırıklığına uğratacak

Birçoğumuzun iştahla yediği midyelerin nasıl yapıldığını anlatan bir video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen videoda midyeleri yıkamaya veren kadının "Bu bildiğiniz çöp. Çöpün içinden midyeyi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerin en popüler sokak lezzetlerinden biri olan midyelerin ne kadar temiz olduğu uzun zamandır tartışılıyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir video olayı başka bir boyuta taşıdı.

"BU BİLDİĞİNİZ ÇÖP"

Bahsi geçen videoda pislik içerisindeki midyeleri yıkamaya veren bir kadının "Bu bildiğiniz çöp. Çöpün içinden midyeyi alıyoruz" dedikten sonra midyeleri makineye attığı anlar yer alıyor.

"DAHA DA YEMEM"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Bir zevkimiz vardı onun da içine ettiler", "Mide bulandırıcı", "Neyse ki bugüne dek hiç ağzıma sürmedim", "Daha da yemem" şeklinde yorumlar yapıldı.