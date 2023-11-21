Isparta'da kaza yapan araçlar refüje çıktı, şans eseri yaralanan olmadı

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlar refüje çıkarak durabildi.

Kaza, Akpınar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü isimleri öğrenilemeyen 66 PF 698 plakalı otomobil, 06 DP 7395 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da orta refüje çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Refüje çıkan otomobil ve minibüs bölgeye gelen çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.