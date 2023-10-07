Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yangında evini kaybeden Mercan ailesine yeni ev teslim etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Doğancı Mahallesi'nde geçen yıl evi yanan Mercan ailesine yeni evinin anahtarını teslim etti.

Doğancı Mahallesi'nde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Mercan'a ait ev 24 Ekim 2022 tarihinde sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan 2 çocuğunu kurtaran Elif Mercan, el ve ayak bölgesinden yaralandı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yangında evini kaybeden aile için yeni bir ev inşa edilmesi talimatını verdi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmada Mercan ailesine yeni bir ev inşa edildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mercan ailesinin yeni evinin anahtarını Doğancı-Yenice Mahalleleri Mahalle Meclisi Buluşmasında verdi. Bir ailenin evinin olmamasının çok büyük bir zorluk olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, "Rabbim kimseyi çaresiz duruma düşürmesin. Çok büyük bir acı çok büyük zorluk. Çok şükür ki devletimiz güçlü ve büyük bir devlet. Bu büyüklüğüyle bizler de bu hizmeti yapıyoruz. Devletimizin bize verdiği imkanları devletimizin insanlarına harcıyoruz. Her zaman çaresiz vatandaşlarımızın yanındayız. Mercan ailesine de yardımcı olduk" dedi.

Başkan Başdeğirmen, yeni evin tamamlanmasından mutlu olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi hepimizin yüzünün gülmesi demek. İnşallah Allah bir daha size böyle kötü durumlar göstermesin. Ailenizle birlikte sağlıklı, huzur dolu yıllar yeni evinizde oturmayı Rabbim nasip etsin. Hayırlı olsun" diyerek Elif Mercan'a yeni evinin anahtarını teslim etti.

Duygu dolu anlar yaşayan Elif Mercan, yeni evine kavuştuğu için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederken, "Herkesin emeğine sağlık" diyerek göz yaşlarına hakim olamadı.

Evi teslim edilen Elif Mercan geçen yıl bu zamanlar evinin yandığını belirterek "Durumu başkanımıza ilettik yardımcı oldular. Evim yapıldı. Kış günlerinde başkanım beni mağdur etmediği için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA