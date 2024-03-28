İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki savaşta tartışma yaratan video

Mahmut Ustaosmanoğlu vefat ettikten sonra İsmailağa Cemaati'nde posta oturma hakkının kendisinde olduğunu iddia eden Cübbeli Ahmet Hoca, 5 gün önce bir video yayınlayarak cemaatin ileri gelenlerine bu akşama kadar süre tanımıştı. İsmailağa Cemaati ise, daha süre tam olarak dolmadan yaptıkları uzun bir açıklamayla Cübbeli Ahmet Hoca'nın kendileriyle bağının olmadığını bildirdi.

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Cübbeli Ahmet Hoca cephesinden yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya hesabından yaklaşık 4 saatlik bir video paylaşan Cübbeli Ahmet, İsmailağa Cemaati'nin açıklamasında yer alan "Şeyhimiz Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz Cübbeli Ahmet Hoca'yı Reddetti" ifadesine sert çıktı.

Cübbeli, "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek? Öte yandan videoda montaj söz konusu" ifadelerini kullandı.