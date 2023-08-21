İslahiye'de kaza: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hayvan yemi yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonucunda kamyon devrildi ve yaralılar İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hayvan yemi yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye- Nurdağı karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Servet Y. (53) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hayvan yüklü kamyon ile aynı yöne ilerleyen Mehmet G.'nin (25) kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken, kazada sürücüler ile Meryem G. (77), Rüzgar Y. (8) ve Emine S.(27) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan Meryem G., Gaziantep'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.