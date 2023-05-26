İskilip'te Sağanak Yağış ve Dolu Etkili Oldu

Çorum'un İskilip ilçesinde, son günlerde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor. Karmış köyünde etkili olan dolu yağışı ekili arazilerde hasara neden oldu.