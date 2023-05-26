İskilip'te Sağanak Yağış ve Dolu Etkili Oldu
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Çorum'un İskilip ilçesinde, son günlerde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor. Karmış köyünde etkili olan dolu yağışı ekili arazilerde hasara neden oldu.
İskilip'te sağanak yağış ve dolu etkili oldu
ÇORUM - Çorum'un iskilip ilçesinde, sağanak yağmur ve dolu etkili oldu.
İlçede son günlerde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı Karmış köyünde etkili olan dolu yağışı ekili arazilerde hasara neden oldu.
Sağanak dolu yağışı yağışıyla yollar ve araziler beyaz bir örtüyle kaplandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bilal Arıcı - Yaşam