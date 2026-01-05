İskenderun'da Noel ve Vaftiz Bayramı Ayini

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde, Noel ve Vaftiz Bayramı ayini düzenlendi.

Ermeni Ortodoks Kilisesi'nde her yıl 6 Ocak'ta kutlanan 'İsa Mesih'in Doğuşu ve Vaftiz Bayramı', İskenderun'daki Ermeni cemaati tarafından da geleneksel ayinle karşılandı. Bu akşam başlayan dini törenler, cemaat üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Ayini, Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Ruhani Lideri Peder Avedis Tabaşyan yönetti. Ayinde dualar okundu ve Hazreti İsa'nın doğuşu ile vaftiz edilmesini simgeleyen dini ritüeller yerine getirildi. Noel ve Vaftiz Bayramı dolayısıyla konuşan Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tabaş, "Ermeni Ortodoks kiliseleri olarak Noel Yortusu ve Vaftiz Bayramı'nı 5 ve 6 Ocak tarihlerinde kutluyoruz. Bugün, bizim için en büyük ve en anlamlı bayramlardan birini yaşıyoruz. İsa Mesih'in doğuşunu ve vaftizini anmak, bizlere mutluluk, huzur ve manevi bir güç veriyor. Bu bayramı, sevgi ve barış duyguları içinde kutluyoruz" dedi.