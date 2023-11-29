İskenderun'da depremde hasar gören 5 katlı bina yıkıldı

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş makinasıyla yıkılan ağır hasarlı 5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş makinasıyla yıkılan ağır hasarlı 5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. İskenderun ilçesinde de hasarlı binaların yıkımlarında sona gelindi. Mustafa Kemal Mahallesinde, depremde zarar gören 5 katlı binada iş makinasıyla yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı. - HATAY