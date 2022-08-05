İsa Bey Camii İmamı İbrahim Taşdemir İngilizcesiyle mest etti! Videoya beğeni yağıyor - Haberler

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İsa Bey Camii İmamı İbrahim Taşdemir İngilizcesiyle mest etti! Videoya beğeni yağıyor

İzmir'in Selçuklu ilçesinde bulunan İsa Bey Camii'nin imamı İbrahim Taşdemir'in camiye ziyarete gelen turistlerle İngilizce konuştuğu anlar, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

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Türkiye'nin en çok turist ağırlayan şehirleri arasında yer alan İzmir'de kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Selçuklu ilçesinde bulunan İsa Bey Camii'nin imamı ve şehit babası İbrahim Taşdemir, turistlere camiyi İngilizce olarak gezdirdi.

KUR'AN-I KERİM'İ TANITTI

Camiyi gezmeye gelen turistlere Kuran-ı Kerim hakkında bilgiler veren Taşdemir'in İngilizcesinin çok iyi olması, videoyu izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı. Video kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

İzmir Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

baklavacı çeto :

helal sana imam kardeş.bravo. Allah yar ve yardımcın olsun.

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