İsa Bey Camii İmamı İbrahim Taşdemir İngilizcesiyle mest etti! Videoya beğeni yağıyor
İzmir'in Selçuklu ilçesinde bulunan İsa Bey Camii'nin imamı İbrahim Taşdemir'in camiye ziyarete gelen turistlerle İngilizce konuştuğu anlar, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
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Türkiye'nin en çok turist ağırlayan şehirleri arasında yer alan İzmir'de kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Selçuklu ilçesinde bulunan İsa Bey Camii'nin imamı ve şehit babası İbrahim Taşdemir, turistlere camiyi İngilizce olarak gezdirdi.
KUR'AN-I KERİM'İ TANITTI
Camiyi gezmeye gelen turistlere Kuran-ı Kerim hakkında bilgiler veren Taşdemir'in İngilizcesinin çok iyi olması, videoyu izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı. Video kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.