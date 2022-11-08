İnsanlar aniden etrafa kaçıştığı sırada ortaya çıktı: Bakın melek nasıl göğe yükseliyor

Sosyal medyada paylaşılan bir video, adeta izlenme rekoru kırdı. İnsanların kaçıştığı sırada ortaya çıkan bir silüet yukarı doğru yükseldiği görüldü. Bu siluetin melek olduğu iddia edilirken, videonun ise kurgu olduğu öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Kısa sürede viral olan videoda, insanların etrafa kaçıştıkları görüldü. Tam da bu sırada melek olduğu iddia edilen bir silüet göğe doğru yükselmeye başladı.

HEMEN KAYDA ALDILAR

Birçok insan kaçarken, bölgedeki diğer kişilerin bu ilginç anları kayda aldı. Video paylaşılmasının ardından yorum yağmuruna tutuldu.

"KESİNLİKLE KURGU"

Videonun çok kişi tarafından izlenmesiyle birlikte tartışma da başladı. Buna göre videonun kurgu olduğu iddia edildi.