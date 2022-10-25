İnsan vücudundaki gizli çizgilerin sırrı! Görebilmek için sadece tek bir yol var

Tüm insanların vücudunda farklı farklı şekillerde var olan ancak çıplak gözle görülemeyen çizgiler, son zamanlarda sosyal medyada en çok ilgi gösterilen konular arasında. İlk defa 1901 yılında Blaschko çizgileri olarak tanımlanan bu şekiller, farklı cilt hastalıkları nedeniyle görünür hale gelebiliyorlar. Ancak bu çizgilerin ultraviyole ışık altında gözle görülebilir olduğunu hatta aslında kedilerin her zaman görebildiğini söyleyenler de mevcut.

İnsan vücudu hakkında bilim insanları yeni bilgiler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Tüm insanların vücudunda farklı farklı şekillerde var olan ancak çıplak gözle görülemeyen çizgiler sosyal mecrada büyük ilgi çekti.

İLK DEFA 1901 YILINDA TANIMLANDI

Bu çizgiler 1901 yılında Alman dermatolog Alfred Blaschko tarafından tanımladı. Blaschko çizgilerinin tam olarak ne sebeple oluştuğu bugün bile tartışmalı bir alan olsa da bilim insanları, bu çizgilerin deri hücrelerinin gelişim ve göç güzergahını yansıtan bir işaret olduğunu düşünüyor. Ancak farklı cilt hastalıkları nedeniyle görünür hale gelebiliyorlar. Genetik veya sonradan ortaya çıkan belirli cilt hastalıkları, Blaschko çizgilerini görünür hale getiriyor.

ULTRAVİYOLE IŞIK ALTINDA GÖRÜLEBİLMEK MÜMKÜN

Çıplak gözle görülemeyen bu çizgiler ancak bazı hastalıklar sonucunda görünür hale gelibiliyor. Öte yandan Blaschko çizgilerin ultraviyole ışığın altında gözle görülebilir olduğu ifade ediliyor.