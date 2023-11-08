İnönü Belediyesi, Gençlik Parkı Projesiyle İlçeye Yeni Bir Alan Kazandırıyor

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, eski sağlık ocağının bulunduğu alanda yeni bir Gençlik Parkı yapılması için çalışmalara başladıklarını duyurdu. İlçe sakinleri ise projeden memnuniyetlerini dile getirdi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçede gençlerin ve ilçe sakinlerinin zaman geçirebilecekleri alanlar kazandıracak yeni bir projeye daha imza atıyor.

İnönü Belediyesi tarafından eski sağlık ocağının bulunduğu alanda yeni Gençlik Parkı yapılması için yıkım çalışmaları başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, eski ve metruk halde bulunan Sağlık Ocağı eski binasının yıkımına başlandığını, yıkım çalışmaları sonrası ilçeye Gençlik Parkı adında yeni bir gezi ve dinlenme alanı kazandıracaklarını belirtti.

Çalışmalardan ve kazandırılacak olan Gençlik Parkından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR