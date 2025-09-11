İnkumu Plajında Kirlilik Sorunu: Dalgalar Çöp ve Atıkları Sahile Taşıdı

BARTIN'ın mavi bayraklı plaja sahip tatil beldesi İnkumu'nda, dalgaların sahile taşıdığı çöp ve odun parçaları kirliliğe yol açtı. Sahilde oluşan kirlilik dron ile görüntülendi.

Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın denize döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkumu Sahili'ne vurdu. Yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridinde plastik, ağaç ve odun parçaları, borular, tıbbi ve evsel atıkların da bulunduğu kirlilik dikkat çekti. Sahildeki kirlilik dronla görüntülendi.