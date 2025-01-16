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İngiliz televizyon yıldızı 46 yaşında hayatını kaybetti!

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Sevilen televizyon yıldızı Paul Danan'ın 46 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybettiği açıklandı. Hollyoaks ve Love Island dizilerinde önemli roller üstlenen Danan, geçen yıl elektronik sigara bağımlılığı nedeniyle ölümden dönmüştü.

Love Island ve Hollyoaks dizilerinin sevilen yıldızı Paul Danan'ın 46 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haber bu sabah Independent Creative PR tarafından Instagram'da duyuruldu.

Yapılan duygusal açıklamada, "46 yaşındaki Paul Danan'ın trajik ölüm haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Televizyon kariyeri, olağanüstü yeteneği ve sarsılmaz nezaketiyle tanınan Paul, birçokları için bir ışık kaynağıydı. Bu zamansız ayrılık, onu tanıyan herkesin hayatında doldurulamaz bir boşluk bırakacak" ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN YIL ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Hollyoaks dizisinde Sol Patrick karakterini canlandıran ve 2005'te Celebrity Love Island'ın ilk sezonunda yer alan Danan, geçen yıl elektronik sigara bağımlılığı nedeniyle ölümden döndüğünü açıklamıştı. Yıllarca sigara içtikten sonra elektronik sigaraya geçen oyuncu, ailesinin evinde bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Doktorların "geceyi atlatamayabilir" uyarısında bulunduğu Danan, Londra'daki Whipps Cross Hastanesi'nde bir hafta yoğun bakımda kalmıştı.

2023'te piyango desteğiyle bağımlılık sorunu yaşayan kişiler için özel bir drama okulu kuran oyuncu, 2022'de yer aldığı Celebrity Coach Trip programının ardından terapi görmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Yarışmada diğer yarışmacılar tarafından elenme sürecini "brutal" olarak tanımlayan Danan, "Biraz danışmanlık almam gerekti. Program reddedilme gibi birçok konuyu tetikliyor" demişti.

Ailesi, arkadaşları ve meslektaşları için bu zor dönemde mahremiyet talep edilirken, konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

İngiliz televizyon yıldızı 46 yaşında hayatını kaybetti!

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Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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