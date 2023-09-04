İnegöl'de Yangın Sonucu Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Bahariye Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı kırsal Bahariye Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevler tüm binayı sardı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ev yangın nedeni ile kullanılamaz hale geldi.