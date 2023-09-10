İnegöl'de kaza: Baba seni istiyorum diye ağladılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletten yola savrulan Ahmet Sezer A. (19) ile kardeşi ağabey Mehmet Eymen A. (11) yaralandı. Kaza yerine gelen babasını gören Mehmet Eymen'in "Baba seni istiyorum" diye ağlaması yürekleri sızlattı.

Kaza akşam saatlerinde Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çevreyolunda seyir halinde olan Ahmet Sezer A. yönetimindeki 77 EE 657 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çarpan motosiklet devrilerek sürüklenirken, sürücü Ahmet Sezer A. ile kardeşi Mehmet Eymen A., yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çerçevedeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaralı ağabey ve kardeşe müdahale etti. O sırada kaza yerine gelen Fikret A.'yı gören Mehmet Eymen A., "Baba seni istiyorum" diye sarılarak ağladı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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