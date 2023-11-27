İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı Yeniden Hizmete Açıldı

İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından şap hastalığı tedbirleri gereği kapatılan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, tekrar hizmet vermeye başladı. Pazar, perşembe günleri kurulmaya devam edecek.

İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından şap hastalığı tedbirleri gereği geçici bir süre kapatılan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, yeniden hizmet vermeye başladı.

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Hayvan Pazarının yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

" İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, 11 Ekim 2023 tarihi itibariyle İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü önerisiyle hastalığın birbirine bulaşmaması için tedbir gereği kapatılmıştı. Yine İlçe Tarım Müdürlüğü önerisiyle Hayvan Pazarının tekrar açılması kararlaştırıldı. Hayvan Pazarı, perşembe günleri kurulmaya devam edecek." - BURSA