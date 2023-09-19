İncirliova Belediyesi Balık Restoranı Hizmete Açıldı

İncirliova Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Balık Restorantı düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Aydın'ın İnciriova İlçesindeki Kültür Park içerisinde, atıl vaziyetteki bina Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatı ile Balık Restorantı'na dönüştürüldü. Yapımı tamamlanan İncirliova Belediyesi Balık Restoranı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Aydın'da lezzetli balığın sadece Didim ve Kuşadası gibi sahil kesminde değil İncirliova'da da yenebileceğini belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Bizim dönemin belediye başkanlarının en büyük sıkıntısı pandemi, deprem gibi büyük felaketleri üst üste yaşamak oldu. Birçok hizmet yaptık. Ancak pandemi, deprem felaketi gibi nedenlerle bu hizmetlerin açılışları için büyük törenler gerçekleştiremedik. 8 yeni park yaptık, Adnan Menderes Yürüyüş Yolu yaptık pandemi oldu. Hangar'ı açtık, tören yapalım dedik, deprem oldu. Özetle bir türlü büyük bir törenle açılış yapmak nasip olmadı. İşte bugün yaklaşık 4 buçuk yıldır yaptığımız tüm hizmet ve yatırımların nazar boncuğu niyetinde bu açılışı düzenliyoruz. Balık restoranımız ve bu zamana kadar yaptığımız tüm hizmetlerimiz İncirliovamıza hayırlı olsun. Biz İncirliova Belediyesi olarak; ' Aydın'da balık sadece Kuşadası ve Didim'de yenmez, İncirliova'da da çok güzel balık yenir' diyoruz. Hangar Restoranımız İncirliova halkı tarafından nasıl çok beğenildiyse, Aydın'ın dört bir yanından insanlar geliyor, her gün dolup taşıyorsa, Balık restoranımızda aynı şekilde dolup taşacaktır diye düşünüyorum. Bu nezih aile mekanı halkımıza hayırlı olsun" dedi

Konuşmaların ardından Başkan Kaya, protokol üyeleri ile birlikte Balık Restorantı'nın açılış kurdesini kesti. Açılış törenine; İncirlioca Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, kurum müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarlar katıldı. - AYDIN