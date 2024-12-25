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İnan Kıraç 87 yaşında dünya evine girdi

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İş dünyasının tanınmış isimlerinden İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Kıraç'ın yaşlılık nedeniyle evlilik için sağlık raporu aldığı ve Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde dünyaevine girdiği belirtildi.

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Kıraç'ın yaşı gereği evlilik için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor aldığı öğrenilirken, Kıraç ve Alangoya çiftinin Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde evlendiği öğrenildi.

Emine Alangoya, yaklaşık 52 yıl boyunca Koç Holding'in finans grubunda çalıştı. Emine Alangoya, şu anda İnan Kıraç'ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yapıyor.

CAN KIRAÇ'TAN SERT MESAJ

Bir süre önce, İnan Kıraç'ın 40 yıllık asistanı Ayşe Kurt'u işten çıkarmasını ve başta kızı İpek Kıraç olmak üzere bir çok insanla arasının bozulmasını isim vermeden Emine Alangoya'ya bağlayan Can Kıraç, geçtiğimiz aylarda sosyal medyasından ağabeyi İnan Kıraç'a yönelik iddialarda bulundu.

"İNAN'I BUNUN İÇİN AYIPLIYORUM"

Kıraç yaptığı paylaşımda "Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç'tan ayrılma durumunu bugün daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz. Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, "karakter" göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakanda olduğu gibi. İnan Kıraç'ı senden koparanları ve İnan'ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç'ın Vehbi Koç'un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, "Koç kültürü" ile yaşamaya devam eden biri olarak "esef" ediyorum" ifadelerini kullandı.

KIZI VASİ TALEBİNDE BULUNDU

İpek Kıraç, babasının evliliğini öğrenmesinin ardından İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, babasının manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması için talepte bulundu. İpek Kıraç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu kararın kendisi için oldukça zor olduğunu, ancak babasının sağlığını ve aile mirasını korumak adına başka bir seçenek kalmadığını belirtti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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