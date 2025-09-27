Haberler

İmam, cemaate ateş püskürdü: Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?

İmam, cemaate ateş püskürdü: Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İmam, cemaate ateş püskürdü: Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?
Haber Videosu

Rize'de bir imam, vaaz verirken cemaatinin sürekli telefonlarıyla meşgul olmasına tepki gösterdi. İmam, cemaatinin dikkatini çekmek için 'Ben kılayım namazı, canlı yayın yapayım, canlı yayından izleyin telefonlarınızdan. Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?" ifadelerini kullandı.

Rize'de vaaz sırasında cemaatin telefona gömülmesine isyan eden imam, "Ben kılayım namazı, canlı yayın yapayım, canlı yayından izleyin telefonlarınızdan. Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?" sözleriyle tepki gösterdi.

TELEFONDAN BAŞINI KALDIRMAYAN CEMAATE SERT TEPKİ

Rize'de bir camide cemaatin cep telefonlarına aşırı odaklanmasına imamın tepkisi sert oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, camideki vaaz sırasında imam, telefondan başını kaldırmayan cemaate zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

"KILDIRMIYORUM NAMAZI"

İmam, "Ben kılayım namazı, canlı yayın yapayım, canlı yayından izleyin telefonlarınızdan. Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?" sözleriyle camideki telefon kullanımına isyan etti. Olay anı namaza giden bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı

İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.