Haberler

Liseli Rabia Okulda Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da okulda kalp krizi geçiren 12'nci sınıf öğrencisi Rabia Akyüz, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Cenazesi, arkadaşları ve öğretmenlerinin katıldığı bir törenle defnedildi.

1) OKULDA KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ RABİA, HAYATINI KAYBETTİ (2)

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Bursa'da okulda geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 12'nci sınıf öğrencisi Rabia Akyüz için Karapınar Mahallesi'ndeki Yeşilevler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yıldırım İlçe Kaymakamı ile Rabia'nın öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Arkadaşları tabutun başında gözyaşı dökerken, Rabia Akyüz kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

Oğlu ve yeğenini kaybetti ama bin canı kurtardı