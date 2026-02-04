Liseli Rabia Okulda Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

1) OKULDA KALP KRİZİ GEÇİREN LİSELİ RABİA, HAYATINI KAYBETTİ (2)

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Bursa'da okulda geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 12'nci sınıf öğrencisi Rabia Akyüz için Karapınar Mahallesi'ndeki Yeşilevler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yıldırım İlçe Kaymakamı ile Rabia'nın öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Arkadaşları tabutun başında gözyaşı dökerken, Rabia Akyüz kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.