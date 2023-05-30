İlçeye inen kurt, küçükbaş hayvanları telef etti
Yaşam Haberleri
Eskişehir'de ilçe merkezine inen kurt, bir koyunu ve bir keçiyi öldürdü. Sarıcakaya ilçe merkezine geçtiğimiz gün gece saatlerinde kurt indi. Besicilik yapan bir vatandaşın ağılına giren kurt, 1 koyunu ve 1 keçiyi telef etti.
Eskişehir'de ilçe merkezine inen kurt, bir koyunu ve bir keçiyi öldürdü.
Sarıcakaya ilçe merkezine geçtiğimiz gün gece saatlerinde kurt indi. Besicilik yapan bir vatandaşın ağılına giren kurt, 1 koyunu ve 1 keçiyi telef etti. Boğaz kısmından ısırılan küçükbaş hayvanlar, hayatını kaybetti.
Sabah kalktığında 2 adet küçükbaş hayvanını ölü bulan besici büyük üzüntü yaşarken, kendisi gibi hayvancılık yapan arkadaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam