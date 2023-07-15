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İki kuzen hastanede hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Samsun'un Atakum ilçesinde 5 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığı olay sonrası denizden çıkarılarak hastanelerde tedaviye alınan kuzenler Elif Topçu ve İncilay Altınbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizde kaybolan Ahmet Altınbaş'ı arama çalışmalarına ise havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmaların yarın sabahtan itibaren devam edileceği belirtildi.

İKİ KUZEN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Samsun'un Atakum ilçesinde 5 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığı olay sonrası denizden çıkarılarak hastanelerde tedaviye alınan kuzenler Elif Topçu ve İncilay Altınbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Denizde kaybolan Ahmet Altınbaş'ı arama çalışmalarına ise havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmaların yarın sabahtan itibaren devam edileceği belirtildi.

Ersin DEMİR/ SAMSUN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersin Demir - Yaşam

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