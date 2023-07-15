İki kuzen hastanede hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde 5 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığı olay sonrası denizden çıkarılarak hastanelerde tedaviye alınan kuzenler Elif Topçu ve İncilay Altınbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizde kaybolan Ahmet Altınbaş'ı arama çalışmalarına ise havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmaların yarın sabahtan itibaren devam edileceği belirtildi.