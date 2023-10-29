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İhsangazi'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında coğrafi işaretli ekşili pilav ikramı yapıldı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında coğrafi işaretli ekşili pilav ikramında bulunuldu. İhsangazi Üreten ve İşleyen Eller Siyez Üretim ve İşletme Kooperatifince yapılan ekşili pilav, Kaymakam Vekili Neslihan Sönmezoğlu ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık tarafından vatandaşlara ikram edildi.