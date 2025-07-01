Iğdır Üniversitesi Rektörü Ekrem Gürel, Öğretmeni İsmail Aras ile Buluştu

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Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel, eğitim gördüğü okulda ilkokul öğretmeni İsmail Aras ile bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı. 50 yıl boyunca öğretmenine olan minnettarlığını dile getiren Gürel, eski sınıfını gezdi.

IĞDIR Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel (56), ilkokul öğretmeni İsmail Aras (96) ile eğitim gördüğü okulda buluştu. Gürel hem çocukluğunun geçtiği sınıfı gezdi hem de öğretmeninin elini öptü.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Mayıs 2025'te Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Ekrem Gürel, yıllar önce eğitim gördüğü köy okulunda ilkokul öğretmeni İsmail Aras ile buluştu. Karakoyunlu ilçesine bağlı Kaçardoğanşalı köyüne giderek sınıfta sırasında oturan Gürel, öğretmeniyle uzun uzun sohbet etti. Buluşmada duygusal anlar yaşanırken Ekrem Gürel, "Beni bugünlere getiren kıymetli öğretmenimle yıllar sonra aynı sınıfta bir araya geldiğim için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. 50 yıldır her bayramda, her özel günde hocamı arayıp halini hatırını sormayı ihmal etmedim. Kendisine minnettarım" dedi.

Ziyaretten dolayı duygulanan emekli öğretmen İsmail Aras ise "Söyleyecek söz bulamıyorum. Öğrencim hem profesör hem de rektör olmuş. Bu benim için büyük bir gurur. Onunla iftihar ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Ziyarete, köy muhtarı Cevdet Sönmez ile Gürel'in okul arkadaşları Kemal Gürel ve Sunay Dönmez de katıldı. Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel, öğretmeni İsmail Aras ve eski okul arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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