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Iğdır'da Yiyecek Arayan Çakal Sürüsü Fotokapanlara Yakalandı

Iğdır'da Yiyecek Arayan Çakal Sürüsü Fotokapanlara Yakalandı

Yaşam Haberleri

KuzeyDoğa Derneği tarafından Iğdır'da yerleştirilen fotokapanlar, çakal sürüsünün yiyecek ararken görüntüsünü kaydetti. Aras Nehri kıyısına yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerde çakallar, kuş, kemirgen ve küçük memelilerle beslenirken görülüyor.

Iğdır'da yiyecek arayan çakal sürüsü, fotokapanlarca görüntülendi.

KuzeyDoğa Derneğince yaban hayvanlarının hareketliliğinin takip edilmesi amacıyla kentteki bazı noktalara video kaydı da alan fotokapanlar yerleştirildi.

Aras Nehri kıyısına yerleştirilen fotokapana, çakal sürüsünün görüntüsü yansıdı.

Kuş, kemirgen ve küçük memelilerle beslenen çakallar, otların arasında yiyecek ararken görüntülendi.

Çakallardan bazıları kamera önünden geçip yoluna devam etti bazıları ise fark ettikleri fotokapan önünde bir süre meraklı gözlerle bekledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Yaşam

Aras Nehri Iğdır Yaşam Haberler

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