Hava sıcaklıkların bazı günlerde 40 dereceye kadar dayandığı Iğdır'da vatandaşlar serinlemek için Tuzluca ilçesinde bulunan tuz mağarasına akın ediyor. Mağara, yaz aylarında daha çok rağbet görüyor ve doğal klima görevi görüyor. Ziyaretçiler, içerdeki hava değişimini hemen fark ediyor ve mağaranın astım hastalığına, nefes darlığına, sinir ve strese iyi geldiğini belirtiyor.

Iğdır'da vatandaşlar serinlemek için tuz mağarasına akın ediyor

IĞDIR - Hava sıcaklıkların bazı günlerde 40 dereceye kadar dayandığı Iğdır'da vatandaşlar serinlemek için Tuzluca ilçesinde bulunan tuz mağarasına akın ediyor.

Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinin sofralık, sanayi ve karla mücadelede kullanılan tuzunun çıkarıldığı Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Mağarası 2,5 yıl önce

turizme kazandırıldı. Yılın dört mevsiminde ziyaretçi alan mağara yaz ayında daha çok rağbet görüyor. Sıcak havaların etkili olduğu Iğdır'da vatandaşlar doğal klima görevi gördüğü için serin olan "Tuz Mağarası'na akın ediyor. Yerli ve yabancı birçok insanın dolaştığı mağara tur şirketleri tarafından rotaya da katılmış durumdadır. Iğdır Valiliği öncülüğünde açılan ve işletmesi Tuzluca Kaymakamlığı tarafından yapılan mağarada çalışmalar da devam ederken ziyarete gelen vatandaşlar dışarı ile içerdeki hava değişimini hemen fark ediyor. Aslen Iğdırlı olan ve İstanbul'da yaşayan Selahattin Adıgüzel Tuzluca'daki mağaraya hem gezmek hem de serinlemek, için geldiğini belirterek; "Daha öncesinde burası bu halde değilken bile biz burada piknik yapıyorduk. Çünkü dışarıda hava sıcaklığı 36 ve 40 dereceye dayanırken burası eksi 10 dereceyi buluyordu, soğuk oluyordu. Çok harika bir havası var. Ayrıca astım hastalığına, nefes darlığına, sinir ve strese de çok iyi gelen bir yerdir. Şahit olduğumuz bir diğer durum ise hasta olan insanlar hastanede ilaç almamak için burayı tercih ediyor ve gerçekten ilaç kullanmıyor" dedi. Kars Kağızman'dan gelen Safiye Değirmen mağaranın sağlık ve serinlemek için çok iyi bir yer olduğunu söyleyerek; "Burası atalarımızın yeri imiş çokta güzel bir yer. Gezmeye gelinecek ve değerlendirilebilecek bir yerdir. Yerden suya yakın olduğu için ve kayalıklar olduğu için çok serin bir yerdir" dedi.