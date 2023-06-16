Iğdır'da Öğretmenlerin İçinde Olduğu Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

Iğdır merkezinde meydana gelen trafik kazasında öğretmenlerin içinde olduğu otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 3 öğretmen yaralandı ve tedavileri devam ediyor.