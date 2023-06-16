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Iğdır'da Öğretmenlerin İçinde Olduğu Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

Iğdır'da Öğretmenlerin İçinde Olduğu Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

Yaşam Haberleri

Iğdır merkezinde meydana gelen trafik kazasında öğretmenlerin içinde olduğu otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 3 öğretmen yaralandı ve tedavileri devam ediyor.

Iğdır'da öğretmenlerin içinde olduğu otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 öğretmen yaralandı.

Iğdır merkez Yüzbaşı Serdar Yücel Caddesi'nde seyreden Gülden Atasu Yılmaz yönetimindeki 16 JYL 77 plakalı otomobil, Hasan Akyıldırım yönetimindeki 76 AAE 333 plakalı koyun yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan ve öğretmen oldukları öğrenilen Gülden Atasu Yılmaz, Mine Yazıcı Küçük ve Elif Çelik Uludaş yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülden Atasu Yılmaz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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