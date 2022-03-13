İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının ne zaman biteceğini açıkladı! Bu gece için bir de uyarısı var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun kar yağışının ardından İstanbul'daki son durum hakkında AKOM'dan açıklama yaptı.

"BU AKŞAM BUZLANMA OLACAK"

İmamoğlu, "Yarın da ara geçişlerle kar yağışı gözüküyor. Bu akşam buzlanma söz konusu olacak. Bu gece, sabaha karşı buzlanmaya dönük tuzlama işlemi yapılacak. 39 ilçenin bugün ve yarın ortaya koyacağı performans önemli. Bizim ekiplerimiz kendi sorumluluk alanlarını bitirdikten sonra, tüm ilçelerimize katkı sunacaklarını söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

"YARIN İTİBARIYLA 5 GÜNLÜK MÜCADELEYİ VERMİŞ OLACAĞIZ"

İmamoğlu, "Yarın itibarıyla 5 günlük mücadeleyi vermiş olacağız. Yaklaşık 35 yıllık İstanbul deneyimimde bu kadar yoğun bir karın yaşandığı ortamda ilk defa hemşehrilerimizle senkronize bir süreç yönetildi. Bu uyumu görmeme duymama kabiliyeti gelişmiş ve sadece kötü yorum konusunda kendini geliştirmiş dillere de Allah yardımcıları olsun diyorum. Tüm vatandaşlarımıza minnet duyuyorum.39 ilçe belediyemize, on binlerce emekçiye teşekkür ediyorum. AKOM'u da başarısından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.