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Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

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Huzurevinde kalan Selahattin amca, kendisini arayıp sormayan çocuklarına yürek burkan sözlerle sitem etti. Kısa sürede viral olan görüntünün altına bir kesim "Allah evladın da hayırlısını nasip etsin" şeklinde yorum yaparken, bir kesim de "Ne yaptın da ziyaretine gelmiyorlar" diyerek yaşlı adamı suçladı.

Evlatları tarafından huzurevine terk edilen ve kimsenin kendisini arayıp sormadığını ifade eden yaşlı adamın sitem dolu sözleri kısa sürede gündem oldu.

Kendisini ziyaret etmeyen çocukları için "Okumuş cahil" ifadelerini kullanan Selahattin amcanın sitemi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim "Allah evladın da hayırlısını nasip etsin" yaşlı adamın çocuklarına tepki gösterirken, bir kesim de "Ne yaptın da ziyaretine gelmiyorlar" diyerek yaşlı adamı suçladı.

Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (36)

Haber YorumlarıJokerAllame:

hiç bir şey yapmamış olsan oraya düşmez hatta aranirdin dede

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Haber YorumlarıAli ŞAHİN:

Bir babaya,ne yaptında kızların seni terk etti diye sorulmaz. Baba ve anne hiçbir zaman evlatlarının kötülüğünü istemez

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Haber YorumlarıAsil Türk:

Allah evladın hayırlısını versin.Kiz veya erkek farketmez.Merhametli insan olmaları çok önemli.Hayattayken evlada mal verilmeli mi .Bence vermesinler.Ana baba degil evlat minnet etmeli.

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Haber YorumlarıSeyit Ahmet SAHÍN:

Artık bu devirde çocuk yapmayın . çocuklar bize bakacak diye yapmayın bu devir bitti

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Bol bol çocuk yapıp yaşlılıkta SSK garantisi beklemeyin, hayat zooooor.

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Haber YorumlarıFatih Erdem:

çocuk yapmak demek, ömür boyu sırtında taşımak zorunda olduğumuz bir yük ve sorumluluk yüklenmektir, bence en güzeli hiç çocuk yapma kendi hayatını doya doya yaşa kaç kez geleceksin şu hayata

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Haber YorumlarıRaşit Tanış:

Büyüklerimizin güzel bir lafı vardı çok çok eskilerden bir laf bir baba on evlada bakar ama on evlat bir babaya bakamaz işte bunun kanıtı bu amcadır Allah hayırlı evlat versin benim iki evladım var üzerlerine titriyorum inşallah bu amcanın evlatları gibi hayırsız olmaz

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Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Suç atmak kolay! Sorumluluktan kaçmak kolay! Bir Babanın ve Annenin helallığını almak bütün verdiğin ve üstlendiğin sorumluluğunun en güzel mükafatı. Bubu bilin. Hele o kaçınılmaz olan gün geldimi ve tekrar göreşeceğiz, buluşucağını bilmek o işte allahın sana o zor gününde verdiği kudrettir. Anne Baba kıymetlidir unutmayın! Aynı Evlat ve mukaddes Eşiniz gibi. Adam gibi korumak sizin görevinizdir

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Tek tarafı dinleyerek insanları suçlamamak lazım

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Haber Yorumlarıtunaboylu:

Benim babamda annemi devamlı dövüyordu ondan ötürü büyüdüğümde babamı huzurevine atıcaktım. Bence her erkek çocuklarını düşünerek hareket etmeli ve çocuklarına düşman olmamalı. Yoksa ortada sevgi olunca kimse kimseyi huzurevine durduk yere göndermez. Mesela annemi çok severim bırak huzurevinde terk etmeyi elimde son ekmeğim kalsa ona veririm. Ondan ötürü çoğu evlilikte babalık görevi yerine getirilmiyor zaten evlilikler öyle bitiyor. Son sözüm sevdiklerimize sahip çıkalım. İyi baba olalım

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