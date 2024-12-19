Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Evlatları tarafından huzurevine terk edilen ve kimsenin kendisini arayıp sormadığını ifade eden yaşlı adamın sitem dolu sözleri kısa sürede gündem oldu.

Kendisini ziyaret etmeyen çocukları için "Okumuş cahil" ifadelerini kullanan Selahattin amcanın sitemi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim "Allah evladın da hayırlısını nasip etsin" yaşlı adamın çocuklarına tepki gösterirken, bir kesim de "Ne yaptın da ziyaretine gelmiyorlar" diyerek yaşlı adamı suçladı.