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Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü

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Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle deniz ile birleşti. Sürücülerin yaşadığı panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

- Hopa- Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü

Deniz ile karayolu adeta birleşti, sürücülerin yaşadığı panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı

ARTVİN - Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti.

Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Fırtına Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminin tamamında etkili olmayı sürdürüyor. Giresun'un Tirebolu ilçesinden Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerine kadar olan kısımda dalgalar adeta sahil yolunu göle döndürdü. Yollardaki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bir çok noktada ulaşım aksarken, Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti. Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücülerin Hopa-Kemalpaşa yolunu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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