Hollanda'da Halk Sıcak Havayı Plajlarda Değerlendirdi

Hollanda'da sonbahar mevsiminin en sıcak hafta sonlarından biri yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceye yükselerek mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üstünde seyretmesiyle halk serinlemek için soluğu plajlarda aldı. Zandvoort ve Noordwijk sahilleri tercih edildi.

Hollanda'da halk hava sıcaklığının 30 dereceyi aşmasıyla plajlara akın etti.

Hollanda'da sonbahar mevsiminin en sıcak hafta sonlarından biri yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceye yükselerek mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üstünde seyretmesiyle halk serinlemek için soluğu plajlarda aldı. Sıcak havanın tadını denize giderek çıkarmak isteyenler özellikle Kuzey Hollanda'da bulunan Zandvoort ve Güney Hollanda'da bulunan Noordwijk sahillerini tercih etti.

Zandvoort Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, yoğun ziyaret nedeniyle park yeri sıkıntısı yaşandığı bildirilerek, halka toplu taşıma veya bisikletle bölgeye gelmesi tavsiyesinde bulunuldu. - NOORDVIJK