Hisarcık'ta Muhtarlık Tarafından İlk Defa Hayır Yemeği Düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hamamköy'de muhtarlık tarafından ilk defa hayır yemeği etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Kuranı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu, dua edildi ve halka ikramlarda bulunuldu. Etkinliğe birçok siyasi temsilci ve vatandaş katıldı.

Hamamköy'de muhtarlık hayır yemeği etkinliği düzenlendi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hamamköy'de muhtarlık tarafından ilk defa hayır yemeği etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte din görevlileri tarafından Kuranı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu. Daha sonra İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol vaaz verdi ve topluca dua edildi. Duanın ardından halka taskebabı, pilav, çorba, ayran ve tatlı ikramında bulunuldu.

Hayır yemeğine, Kaymakam İsmail Tosun, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hayır yemeğinde konuşan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol," Hamamköy'de halkımızın desteği, muhtarımızın ve imamlarımızın gayretiyle hayır yemeği verildi. Hayır yemekleri milletimizin yapmış olduğu güzelliklerden bir tanesi. Millet bir araya geliyor, birlik, beraberlik, sevgi ve muhabbetimiz gelişmiş oluyor. Rabbim bizlere güzel nimetler nasip etmiş. Bizde bu nimetleri milletimizle, halkımızla paylaşmamız, bu hayır yemeklerini devam ettirmemiz lazım. Bu tür etkinlikler Rabbimizin rızasını kazanmaya vesiledir. Allah'u Teala, " Size verdiğim rızıkları paylaşın" diyor. Paylaşmadığımız takdirde cimrilik yapmış oluruz. Allah cimriliği sevmez. İnşallah hayırlar yağmurların ve mahsulümüzün bol olmasına vesile olacaktır. Rabbim bu hayrı düzenleyenlerden razı olsun" diye konuştu.

Köylülerle bir araya gelerek bu yıl ilk defa hayır yemeği etkinliği düzenlemeye karar verdiklerini söyleyen Köy Muhtarı Ahmet Çalışkan," Hayırsever halkımızın katılarıyla bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz hayır yemeğine başta Kaymakamımız olmak üzere, Belediye Başkanımız, AK Parti İlçe Başkanımız, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çevre köylerden yoğun katılım oldu. Köy Muhtarlığı olarak bu etkinliği geleneksel olarak her yıl gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Hayrımıza katkıda bulunan köy halkımızdan Allah razı olsun" dedi.