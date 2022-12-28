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Hırçın aslan zebrayı tam parçalıyordu ki kafasını kaldırdığında büyük bir dehşet yaşadı

Yaşam Haberleri

Vahşi doğan, kendi kanunlarıyla var olmaya devam ediyor. Hırçın bir aslanın yavru zebrayı parçalayacağı sırada devreye giren anne zebra, yavrusunu kurtarmayı başardı.

Doğal yaşam bazı zamanlarda adaletli yüzünü gösterirken, bazı zamanlarda da acımasız ama gerçek yüzünü gösteriyor. Bu duruma bir örnek daha yaşandı.

YAKALADIĞI ZEBRAYI MİDESİNE İNDİRECEKTİ

Hırçın aslan, yakaladığı zebrayı midesine indirmek istediği sırada inanılmaz anlar yaşandı. Arkadan canı pahasına koşan bir anne zebra, yavrusunu aslanın ağzından kurtarmayı başardı.

YÜZ BİNLERCE İZLENME ALDI

Sosyal medyada da viral olan video, kısa süre içerisinde yüz binlerce izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları da videoya yorum yağdırdı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Yaşam

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