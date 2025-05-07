Hindistan değil Adana! Bu saçmalığa inanıp tedavi için gidenler var

Adana'da kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, alışılmışın dışında bir "sinüzit tedavisi" yöntemiyle dikkat çekti. Görüntülerde, bir kadın, ağzına aldığı hortumu tedavi etmek istediği kişinin burnuna yerleştiriyor. Ardından adamın burnundan çıkanları hortum yoluyla plastik bir kaba tükürüyor.

"BİLİME, İLİME İNANIN BİRAZ"

Görenleri şaşkına çeviren bu yöntem, halk arasında kulaktan dolma bilgilerle uygulanan alternatif tedavi pratiklerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Bilime, ilime inanın biraz", "Teyze adamın ruhunu bile çeker", "Adana bir gün de şaşırt" şeklinde yorumlar yapıldı.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, bu tür kontrolsüz ve hijyenik olmayan yöntemlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunurken, vatandaşları mutlaka kulak burun boğaz uzmanlarına başvurmaya çağırdı.