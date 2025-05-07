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Hindistan değil Adana! Bu saçmalığa inanıp tedavi için gidenler var

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Adana'da bir kadının hortumla yaptığı sıradışı sinüzit tedavisi yöntemi kısa sürede gündem oldu. Uzmanlar ise hijyenik olmayan bu tür yöntemlerin sağlık açısından tehlikeli olduğunu belirterek vatandaşları KBB uzmanlarına yönelmeleri konusunda uyardı.

Adana'da kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, alışılmışın dışında bir "sinüzit tedavisi" yöntemiyle dikkat çekti. Görüntülerde, bir kadın, ağzına aldığı hortumu tedavi etmek istediği kişinin burnuna yerleştiriyor. Ardından adamın burnundan çıkanları hortum yoluyla plastik bir kaba tükürüyor.

"BİLİME, İLİME İNANIN BİRAZ"

Görenleri şaşkına çeviren bu yöntem, halk arasında kulaktan dolma bilgilerle uygulanan alternatif tedavi pratiklerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Bilime, ilime inanın biraz", "Teyze adamın ruhunu bile çeker", "Adana bir gün de şaşırt" şeklinde yorumlar yapıldı.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, bu tür kontrolsüz ve hijyenik olmayan yöntemlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunurken, vatandaşları mutlaka kulak burun boğaz uzmanlarına başvurmaya çağırdı.

Hindistan değil Adana! Bu saçmalığa inanıp tedavi için gidenler var
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıOnlardan Biri:

Alternatif tıp neden saçmalık olsun ki.. Yakınımda olsa bende yaptırırdım...

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Pozitif Tıp birçok alanda alternatif tıbbın gerisinde kaldığı bir gerçektir. İbni Sinanın bilgilerinin daha çeyreği pozitif tıbta yok.

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Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıBaybars ATABEY61:

KBB kalıcı derman oluyor mu, olamaz, ilaçlar geçici rahatlık veriyor, alternatif tıp sorunu halledebilir ve az masraflar.

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıBARBAROS:

Burda reklam yapmak istemem ama doktorların ameliyat masasında keserek düzeltemedikleri birçok hastalığı görüntülü konuşarak telefonda düzelten insanlara şahit oldum ve onlardan birinde şifa bile buldum.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıİbrahim Yaşar:

Sonuç olumlu ise neden karalansınki. Aynı sorun bende de var baş ağrısından ölüyorum hastaneye gittiğimde doktorun yazdığı bir antibiyotik bir ağrı kesici. Çözüm oluyormu hayır..

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Haber YorumlarıERHAN BATTAL:

Ya arkadaş eskiden doktor mu vardı ki şuan bile doktora gidiyorsun ilaç yaz gönderiyor seni ve bu ilaç tekrar başka hastalığa neden oluyor , bazen bilim işe yaramıyor

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Haber YorumlarıMahmut Sarsal:

ben adanalıyım kızımın 1-2 yıl süren şiddetli baş ağrısı vardı 6-7 yaşlarında idi , hergün okuldan alıyorduk baş ağrısı yüzünden , gitmediğimiz doktor kalmadı , ilaçlar, beyin MR'ı bile çektirdik , en son bu kadını söylediler gittik ve 5 dk sürdü , acısız ağrısız ogünden sonra birdaha baş ağrısı kesinlikle olmadı . yaşamasam görmesem inanmazdım. kadın bir mucize. alternatif tıbba artık inanıyorum. bende videoya çekmek istedim müsaade etmemişlerdi.

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Haber YorumlarıAzad Kaya:

İnsan zorda ve çaresiz kalınca herşeyi yapar. Gidip yaptıranları yadırgamıyorum. Ama teyze o nedir adamın sümüğünü içine mi çekiyorsun ne yapıyorsun Allah aşkına leğen kurumuş sümük mü dolu ne oluyor lan orda

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

illüzyon bile yaparlar.

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Güney amerikada bu yöntemle başka seyler buruna üflüyorlar :))) onlardakine inanırım ama bu ne be

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