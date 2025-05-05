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Hıdırellez Şenliği Yeşilköy Sahili'nde Coşkuyla Kutlandı

Hıdırellez Şenliği Yeşilköy Sahili'nde Coşkuyla Kutlandı
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Bakırköy Yeşilköy Sahili'nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde yüzlerce mahalle sakini bir araya gelip dilek tutarak ateşin üzerinden atlarken, baharın gelişini coşkuyla karşıladı.

BAKIRKÖY'deki Yeşilköy Sahili'nde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez için yüzlerce mahalle sakini bir araya geldi. Şenlikte katılımcılar dilek tutarak ateşin üzerinden atladı.

Yeşilköy Sahili'nde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez için yüzlerce mahalle sakini bir araya geldi. Şenlikte kimi katılımcılar şarkılar eşliğinde dans ederken, kimisi de kamp sandalyelerine oturarak gecenin keyfini çıkardı. Havanın kararmasıyla yakılan ateşin etrafında toplanan katılımcılar, dilek tutarak 3 kez ateşin üzerinden atladı.

'MAHALLE SAKİNLERİYLE DOSTLUĞUMUZU PEKİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Şenliği düzenleyenlerden biri olan Umut Çarpan, "Mahalleden gelen dostluk' adına böyle bir etkinliğe kalmıştık. Yaklaşık 14 yıldır tamamen mahallelinin herhangi bir destek almadan kendi inisiyatif ile düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Mahalle halkımızla dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz. Herkesi baharın gelişiyle dileklerin kabul için ateşlerimizi yakıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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