Heyelan nedeniyle iki köyü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle Askerhan ile Mutlu köyünü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle iki köyü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.
İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Askerhan ile Mutlu köyünü birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yolda çalışma başlattı.
Yolun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam