Heybeliada'da Atlara İşkence İddiası Hayvanseverleri Harekete Geçirdi
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Yaşam Haberleri
Heybeliada'da atlara işkence yapıldığı iddiası üzerine hayvanseverler Büyükada'daki İspark At Ahırlarına giderek duruma tepki gösterdi. Bir hayvansever ise yaralı atları görünce fenalaştı.
Heybeliada'da atlara işkence yapıldığı iddiası hayvanseverleri harekete geçirdi. Büyükada'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İspark At Ahırlarına giden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Heybeliada'da atlara işkence yapıldığı iddia üzerine hayvanseverleri harekete geçti. Büyükada'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İspark At Ahırlarına giden hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Yaralı atları gören bir hayvansever ise fenalaştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam