İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaz aylarında hayvanların sıcak havalardan etkilenmemeleri için özel hazırlanan buzlu meyveler menülere ekleniyor. Hayvanlar, beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan dondurulmuş yiyeceklerle serinletiliyor. Park sakinleri ayrıca suya girerek serinlemeye çalışıyor.

Hayvanlara yaza özel 'buzlu menü'

İZMİR - 130 farkı türde hayvanının yaşadığı İzmir Doğal Yaşam Parkında, yaz aylarında hayvanların sıcak havalardan etkilenmemeleri için özel hazırlanmış buzlu meyveler menülere ekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yaz aylarında zaman zaman mevsim normallerinin çok üzerine çıktığı İzmir'deki Doğal Yaşam Parkında farklı türdeki hayvanlar, kendilerine özel olarak hazırlanan buzlu menülerle serinliyor.

Sıcak hava nedeniyle iştahları kapanan hayvanların beslenmesine yardımcı olmak için beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan yiyecekler dondurularak servis ediliyor. Buzlu menüleri iştahla yiyen park sakinleri, serinlerken karınları da doydu. Zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklardan korunabilmek için barınaklarındaki gölge alanları tercih eden park sakinleri, her fırsatta suya girerek serinlemeye çalışıyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın 425 dönüm alan üzerine kurulu olduğunu söyleyen veteriner teknikeri Çağlayan Acunsal Kırcal, "130 tür ve yaklaşık bin 500 hayvan nüfusu var. Mevsimsel olarak yemleri değiştiriyoruz. Kışın hayvanların yağlanmasına çalışıyoruz. Yazın ise hayvanları rahatlatmak için yemleri değiştiriyoruz. Yazları buzlu meyve ve dondurma veriyoruz. Büyük hayvanlara ise gün içinde duş yaptırıyoruz. Bunlar da serinlemelerine etki ediyor" dedi.

Halka kuyruklu lemurlara serinlemeleri için buzlu meyve servisi yapan veteriner teknikeri Mehmet Onur Demir de "Hava sıcak olduğu için hayvanlar serinlesin diye belli periyotlarda menülerde böyle zenginleştirmeler yapıyoruz. Sıcak günlerde dondurulmuş muz, çilek ve ananası hayvanların menüsüne ekliyoruz" diye konuştu.

Fil ailesine serin duş

İzmir Doğal Yaşam Parkındaki fil ailesini yazın etkilerinden korumak için sık sık duş yaptıran veteriner teknikeri Hüseyin Dindar ise "Havalar sıcak olduğu için hayvanlarımızın bundan etkilenmemesini istiyoruz. Sıcak günlerde meyve dondurması veriyoruz. Sık sık suyla yıkayıp serinlemelerini sağlıyoruz" dedi.