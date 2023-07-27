Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin 23. Yılı Kutlandı

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün hizmete girişinin 23. yılı nedeniyle düzenlenen programda, merkez sakinleri için yaş günü pastası kesildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve konuşmalar da yapıldı.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün hizmete girişinin 23. yılı nedeni ile program düzenlendi. Programda ayrıca temmuz ayı doğumlu merkez sakinleri için yaş günü pastası kesildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve konuşmalarla başladı.

Merkezin kurulduğu günden bu yana hasta bakım personeli olarak çalışan Şenay Eski, 23 yıldır merkezde kalan hasta ve yaşlılara hizmet verdiklerini belirterek, "Bizler şanslı insanlarız. Burada hasta ve yaşlılarımıza hizmet etmekteyiz. Yapmış olduğumuz iş fedakarlık istemekte. Ben ve arkadaşlarım kendi büyüklerimiz, kardeşlerimiz gibi merkezimizin sakinlerine hizmet etmekten onur duyuyoruz." dedi.

Merkezin 22 yılık sakini Murat Kırkıl ise merkezden duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, "Burada 22 yıldır büyük bir ailenin ferdi olarak yaşamaktan mutluyum. Tüm çalışanlarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Programda ayrıca Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün hizmete girişinin 23. yıl dönümü ve merkezde kalan temmuz ayı doğumlu sakinler için pasta kesildi.

Programa, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Emrah Kılınç, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru, merkez sakinleri ve davetliler katıldı.