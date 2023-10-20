Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Çaylı Mahallesi'nde sahildeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Çaylı Mahallesi'nde sahildeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam