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Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü

Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü

Yaşam Haberleri

Hassa ilçesinde TIR'dan balya indirilen traktörün devrilmesi sonucu sürücü Haydar Erdoğan (33), hayatını kaybetti.

HATAY'ın Hassa ilçesinde TIR'dan balya indirilen traktörün devrilmesi sonucu sürücü Haydar Erdoğan (33), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Hassa ilçesi Küreci Mahallesi'nde meydana geldi. TIR'dan balya indirilen traktör, dengenin kaybolması üzerine devrildi. Sürücü Haydar Erdoğan, traktörün altında kaldı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erdoğan'ın hayatını kaybettiği saptandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kasım Narcı - Yaşam

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