Hatay'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Veli Bülbül (45) memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Polis memuru Veli Bülbül, mesaisinin ardından evine dönerken 07 ABH 32 plakalı otomobiliyle Adana-İskenderun Otoyolu Yeşiltepe mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bülbül'ün kullandığı otomobil, karşı şeritte seyreden G.A.B. idaresindeki 31 PA 242 plakalı minibüsle çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan Bülbül, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Veli Bülbül, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı, minibüs şoförü ise gözaltına alındı.

Bülbül'ün cenazesi, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'de Yaverpaşa Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Bülbül'ün cenazesi, töreninin yapılacağı Hicret Camisi'ne götürüldü.

Törene Bülbül'ün ailesi ve yakınları, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Bülbül'ün mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı kılınmasının ardından Veli Bülbül'ün cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. - OSMANİYE