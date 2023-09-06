Hatay'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı
Hatay'da İskenderun - Antakya yolu Serinyol kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da 2 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
HATAY - Hatay'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında İskenderun - Antakya yolu Serinyol kavşağında meydana geldi. Ara sokaktan çevre yoluna çıkış yapmak isteyen 31 AHV 813 plakalı otomobil, seyir halindeki 31 AJZ 891 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası 31 AHV 813 plakalı otomobil ters dönerek durabildi. Kazada, araçlarda bulunan 4 yaralı şahıs olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Araçlarda, ekiplerin çalışmalarının ardından otoparka çekildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.