Hatay'da TIR Yangını Ormana Sıçradı
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Hatay'da seyir halindeki bir TIR'ın lastikleri yanarak ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
HATAY'da, otoyolda seyir halindeki TIR'da çıkan yangın ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Ceyhan- İskenderun Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın lastikleri birden yanmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, araçtan inerek durumu itfaiyeye bildirdi. TIR'ı saran alevler, otoyolun kenarındaki ormana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken; TIR kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam